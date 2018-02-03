﻿最資深外交官 美副國務卿香農辭職

美國特朗普政府高層再有人事變動，國務院第三號人物、副國務卿香農（Thomas Shannon）周四（一日）已經辭職。現年六十歲的香農是主管政治事務的副國務卿，入職超過三十四年，是國務院最資深的外交官。他表示，是因為私人理由而呈辭。



香農是自從特朗普一年前上台後，最新一名辭職的高級外交官。除了國務院多名高級外交官先後離職外，多個重要人選、尤其是駐外大使職位仍然從缺，被指嚴重削弱美國外交。香農於一九八四年加入國務院，服務過六任總統及十名國務卿，是美國最資深職業外交官，在去年動盪的過渡期中，被視為外交延續及尊業的象徵。他周四知會國務卿蒂勒森有關他辭職的決定。他向屬下員工發信指，基於個人原因辭職，與政治無關，希望可以多陪伴家人，設定人生新方向。蒂勒森嘗試挽留但不成功，他說歡迎香農隨時復職。



