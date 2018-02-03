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﻿白宮擬公開通俄門調查備忘 FBI「極度關注」準確度

2018-02-03 列印
　　美國白宮一名高級官員表示，總統特朗普已批准國會眾議院情報委員會，公開有關指控司法部和聯邦調查局（FBI）對俄羅斯干預前年美國大選調查中涉嫌濫權，以及針對特朗普的備忘錄。FBI罕有發聲明指「極度關注」備忘錄內容準確度，又稱會準備好提供反證去駁斥不實內容。有指特朗普希望藉此損害通俄調查的公信力，該備忘錄最快在當地時間周五（二日）公開。

　　該白宮官員表示，特朗普同意公開該份長四頁、由共和黨籍眾院情報委員會主席努內斯（Devin Nunes）下令撰寫的備忘錄，內容包括指控司法部受政治壓力驅使，而FBI亦明目張膽地濫權窺探特朗普的競選活動，共和黨認為備忘錄顯示FBI與司法部帶著反特朗普的偏見查通俄案。

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