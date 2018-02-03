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﻿卡斯特羅長子 抑鬱自轟亡

2018-02-03 列印
　　古巴國營傳媒報道，已故古巴領導人卡斯特羅的長子迪亞茲‧巴拉特（Fidel Castro Diaz Balart）於當地時間周四自殺身亡，終年六十八歲。報道指，巴拉特患有嚴重抑鬱症，近幾個月都有接受診治，當時他向自己背部連開七槍。

　　因為與父親外貌相似，被外界公認與父親卡斯特羅「餅印一樣」。巴拉特曾到蘇聯讀書，是一名核子物理學家，身前擔任古巴國家理事會科學顧問，及科學院副院長。一九八○年開始領導古巴原子能委員會，但其後因傲慢無禮和行為鹵莽等原因被革職。

　　報道指巴拉特患有嚴重抑鬱，已接受醫生治療好幾個月，可惜無法擺脫輕生念頭，於今早自殺，終年六十八歲。

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