  • 2018年2月3日 星期六
  • 57%
熱門： 天氣阿嬌PTU陳嘉倩炸彈

日報新聞 > 國際

﻿仲裁法庭推翻奧委會禁令 28俄運動員可參加冬奧

2018-02-03 列印
　　國際體育仲裁法庭（CAS）周五（二日）推翻國際奧委會，早前對二十八名俄羅斯運動員的禁賽令，容許他們可以報名參加下星期五展開的南韓平昌冬奧會。

　　國際體育仲裁院指出，國際奧委會未能提供足夠證據，認為當中二十八人不涉及服藥參賽。至於其剩十一名服用禁藥的俄羅斯選手，仲裁院認為終生禁賽的懲罰過份嚴苛，故此只禁止他們參加 2018冬奧而已。

　　不過，該二十八名被解禁的選手暫時未回應會否參加平昌冬奧，目前國際奧委會正審核事件。

  俄羅斯因禁藥問題，於去年十二月六日遭國際奧委會禁止參加二○一八年韓國平昌冬季奧運會，但容許可證明「清白之身」的運動員，以獨立運動員身份參賽。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd