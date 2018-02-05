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﻿俄羅斯核彈頭魚雷可摧毀全美

2018-02-05 列印
　　美國國防部上星期五發佈的《核態勢評估報告》，顯示俄羅斯正在發展一種新型的洲際核彈頭魚雷「Status-6」。美國官員認為，這款武器基本上藉由海底無人機發射，引爆後可造成大範圍的放射性污染區域，威力足以摧毀全美。

　　根據俄羅斯外洩文件，Status-6可搭載一百枚百萬噸核彈頭，航行一萬公里，較過往所有已知並經過測試的最強核武，威力還要再強一倍。核彈模擬器數據顯示，Status-6魚雷抵達美國紐約的話，將造成八百萬人即時死亡、數以百萬計人民受傷。

  魚雷引發的海嘯會令美國沿岸被受輻射污染的海水淹沒，受輻射污染的區域最少一百年不宜居住。軍事專家認為，以美國海軍目前的武器庫實力，根本不可能與這支「末日魚雷」匹敵。

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