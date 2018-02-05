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﻿埃及4400年墓穴壁畫完整出土

2018-02-05 列印
　　埃及文物部門宣佈，考古人員日前在位於開羅近郊的吉薩高原著名金字塔附近，發掘出一座有四千四百年歷史的古埃及女祭司墓穴。令人驚嘆的是，古墓內的珍貴壁畫保存完整。

　　埃及文物部表示，這座古墓很可能是屬於古埃及第五王朝的一名女祭司，名叫赫特佩特（Hetpet），相信她和古埃及皇室關係密切。這座古墓由泥磚建成，保存情況良好的壁畫描繪赫特佩特視察不同漁獵活動的場景，還有猴子採水果和在管弦樂隊前跳舞的的模樣；在古埃及法老時期，猴子常是家中豢養的寵物。有些壁畫描繪的場景，更顯示出當時葬禮的相關習俗。

　　埃及當局希望，是次發現有助恢復該國近年陷入困境的旅遊業。有考古專家認為，埃及古代墓穴目前只發現了約三成，其餘七成還埋藏在地底下。

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