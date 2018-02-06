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﻿聖馬可廣場 天使降臨

2018-02-06 列印
　　意大利水都威尼斯一年一度的嘉年華在上月底正式揭幕，將持續至下周二，期間吸引數以萬計遊客到來感受華麗的熱鬧氣氛。在周日，當地上演一幕天使飛行，一名十九歲女學生扮演的天使從著名的聖馬可廣場鐘樓頂吊威也落下，令在場圍觀群眾歡呼喝采。

　　為期十七天的嘉年華吸引全球各地的遊客不斷湧入水都，各人悉心打扮，以各式華麗裝束並戴上面具參與，亦有各項表演娛賓，令人目不暇給。威尼斯嘉年華的歷史是全世界最古老的嘉年華之一，最遠可以追溯到九百年前。當時的人們會在天主教大齋戒的十天之前大肆狂歡吃喝，這樣的做法後來在十八世紀末被禁止。



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