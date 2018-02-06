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﻿李在鎔上訴減刑 獲當庭釋放

2018-02-06 列印
　　韓國三星電子副會長李在鎔去年八月因行賄等罪名成立，被判五年，其後提出上訴。首爾高等法院周一（五日）作出二審決定，大幅縮減李在鎔刑期至二年六個月，緩刑四年，李在鎔當庭釋放。

　　裁決後，李在鎔步出法院，滿臉笑容。四十九歲的李在鎔涉嫌行賄前總統朴槿惠及其閨蜜崔順實，去年二月被扣押，八月份因行賄、挪用公款、非法轉移資產等五項罪名，被首爾中央地方法院判囚五年，至今已被囚近一年。李在鎔一方不服判刑提出上訴；而檢方則認為判刑太輕，也提起上訴，要求判刑十二年。首爾高等法院認為，李在鎔沒有明確地對前總統朴槿惠提出暗示或要求，但的確有資助朴槿惠密友崔順實的女兒，因此仍有部份刑責，改判緩刑後當庭釋放。韓媒認為，李在鎔行賄案與前總統朴槿惠密切相關，這場判決可能將影響朴槿惠案的審理。

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