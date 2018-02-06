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﻿巴黎恐襲倖存疑犯受審

2018-02-06 列印
　　二○一五年十一月十三日在巴黎發動連環恐襲案的十名恐怖份子，最後一名倖存的疑犯薩拉赫（Salah Abdeslam）周一（五日）在布魯塞爾法院大樓出庭受審。法國和比利時警方及各保安部門採取嚴密保安措施，比利時全國更進入高度戒備狀態。

　　現年二十八歲的薩拉赫，於一六年三月十八日在布魯塞爾被捕及被引渡往法國，單獨羈押了接近三年，到現在才出庭接受審訊。保安部隊把他從巴黎附近的舊旺丹監獄押往布魯塞爾法院大樓，沿途部署大批警力戒備，並出動數以百計的武裝人員把守整幢法院大樓。

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