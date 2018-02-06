  • 2018年2月6日 星期二
  • 10º
  • 46%
熱門： 天氣流感立會補選醫療輔助隊花蓮強震

日報新聞 > 國際

﻿安倍支持候選人 當選名護市長

2018-02-06 列印
　　日本首相安倍晉三政府支持的候選人當選沖繩縣名護市市長，搬遷沖繩美軍基地的工作有望向前邁進一步。

　　選委會指出，五十六歲的渡具知武豐在沖繩北部名護巿長選舉中勝出，令稻嶺進尋求擔任第三個任期的希望落空。稻嶺進強烈反對將普天間基地從沖繩南部的巿區，搬遷到名護巿附近海岸地區。這項美日政府共同計劃獲安倍所屬自民黨及其盟友公明黨支持，渡具知武豐不曾針對這項搬遷計劃公開討論自身立場，而是矢言促進名護巿觀光。

　　不過，地方媒體稱這場選舉是反美軍基地的沖繩縣知事翁長雄志，與安倍治下的東京中央政府之間的「代理戰爭」。這次的選舉被視為今年沖繩知事換屆選舉的前哨戰。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd