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傳彭斯與北韓官員 冬奧期間將會面

2018-02-07 列印
　　美國副總統彭斯本周五（九日）將率領代表團，出席南韓平昌冬奧的開幕禮，由於北韓亦會派員參與，外界有傳彭斯會與北韓官員在此期間會面。彭斯周一（五日）表示，不排除會與北韓官員會晤。

　　美國副總統彭斯訪問日本和南韓前，短暫停留阿拉斯加，聽取北方司令部匯報道彈防禦系統部署情況。但彭斯未有正面回應是否與北韓官員會面。

　　雖然美方立場可能有變，但彭斯出發前表明，美國將與日韓一同合作，針對北韓施以最大壓力，確保北韓不能利用參與冬奧掩飾壓制人民真相。
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