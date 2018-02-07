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﻿北韓政治局高官　突被整肅革職

2018-02-07 列印
　　南韓國家情報院表示，在北韓勞動黨去年十月針對北韓人民軍總政治局整肅風暴後，被革職的總政治局長黃炳誓留下來的職缺，由人民武力省第一副部長金正角接任，而黃炳誓現正接受思想教育。消息指，總政治局的第一副局長金元弘也遭革職，並開除黨籍，而廉哲成等高官則在遭降級後接受再教育。

　　南韓國會情報委員會會長姜碩鎬周一表示，國家情報院已向國會報告，指出北韓人民軍總政治局長黃炳誓，以及第一副局長金元弘已被革職。金元弘據報更被開除黨籍。另外，亦有多名官員被撤職或處決。

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