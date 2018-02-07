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﻿樂桃客機誤闖國內線　13旅客未查護照入日境

2018-02-07 列印
　　日本樂桃航空一架客機，周一（五日）傍晚時間從台灣桃園國際機場飛往日本關西機場後，誤入國內線區域，令機上十三名旅客未查驗護照，直接進入日本境內。今次是繼香草航空前年桃園飛東京班機，旅客未查驗護照就入境後又一烏龍事件。

　　據日媒報道，樂桃航空班機MM28於當晚十時二十五分抵達關西機場後，該架班機停的登機門為國際線和國內線共用，因航空公司疏忽，以至旅客下機路線未規劃完善，導致一百六十五名旅客誤往國內線區域入境。當晚十一時二十分左右，機場警衞發現國內線區域湧入大量外國旅客，立刻通報，樂桃航空才趕緊請旅客補蓋入境章。據悉，未查驗護照的包含十二名日籍旅客和一名台灣旅客，其後已完成入境手續。

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