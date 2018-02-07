﻿「騎呢」貴價厚底鞋火速售罄

一款被形容為外形十分「騎呢」的Balenciaga Crocs厚底鞋，每雙盛惠八百五十美元（六千六百三十七港元），詎料反應熱烈，上星期在官網公開預售之後，數小時內極速售罄。



這款高十厘米的厚底鞋，色彩鮮艷，有Balenciaga Logo設計，也有各式童趣造型圖案，讓經典的洞洞鞋更加奢華亮眼。但有批評者指它造型「騎呢」，更有人形容它醜陋。



不過，這款鞋上周四在Barney's官網開放預售，僅數小時內便被人預訂一空，還未正式上市，已極速售罄。這個銷情令許多人大跌眼鏡，尤其是這款於去年十月在巴黎舉行的春夏時裝周上亮相時，不少人予以劣評。一名Twitter用戶更發推文說：「把它們全部燒掉。」



