﻿日真子公主 婚期延後

日本天皇明仁的長孫女、二皇子秋篠宮的長女真子公主，原定今年十一月四日與大學同學小室圭結婚，日本宮內廳周二（六日）宣佈，婚禮將延至二○二○年舉行。宮內廳提到明年有日皇明仁退位及皇太子德仁即位等重要儀式，真子將延至這些儀式完成，翌年才舉行婚禮。據稱真子與未婚夫小室圭認為需要有更充裕時間準備婚禮和婚後生活。但也有日媒猜測，婚事延期或涉小室圭母親的負面報道。



因應婚禮延期，據報真子公主回應指，「有關許多的儀式和婚後的生活，沒有時間做好充足準備」。宮內廳還強調，真子與未婚夫「並未改變結婚意願」。不過，也有日本媒體聲稱，婚事延期真正原因牽涉小室圭的母親小室佳代的負面報道。上月便有日媒爆料稱，自從小室圭父親十六年前自殺後變成寡婦的小室佳代，感情問題複雜。



