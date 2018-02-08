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﻿ 巴黎大雪 鐵塔鋪「糖霜」

2018-02-08 列印
　　法國周二落大雪，巴黎著名景點艾菲爾鐵塔因為惡劣天氣而要關閉，遊客只能遠觀白色鐵塔。有網民在社交網站分享照片，形容鐵塔像撒了「雪花糖霜」。艾菲爾鐵塔的Twitter官方帳號發推文寫道：「基於天氣狀況，艾菲爾鐵塔將對訪客關閉。我們將持續於Twitter和facebook上發佈最新消息。」由於整天下着雪，遊客只能打着傘，站在鐵塔附近銀白色的路面上，遠遠觀賞被白雪覆蓋的艾菲爾鐵塔。

　　由於路面結冰危及安全，法國氣象局對二十八個省發佈警報，要民眾注意積雪和路面結冰，其中包括大巴黎地區內的八個省。全國警報到周三中午才會解除。受到風雪影響，巴黎全市交通癱瘓，塞車路段長達七百公里。市內巴士周二停駛，周三部份地區校巴暫不營運。當地低溫料下探攝氏零下十度，積雪料達五至十厘米。

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