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﻿哈里邀皇叔前妻觀禮 皇室頭痕

2018-02-08 列印
　　英國哈里王子與未婚妻梅根將於五月舉行婚禮，英國《每日郵報》引述消息人士指，哈里王子堅持要請叔叔安德魯王子（Prince Andrew）的前妻莎拉（Sarah Ferguson）參加婚禮，然而莎拉的婚外情醜聞一度令皇室蒙羞，英國皇室對此大感頭痛。

　　報道指，皇儲查理斯及英國皇室其他長輩，本來已表明不想莎拉在婚禮上出現，但在哈里王子極力爭取之下，莎拉最終獲邀出席這項盛事。莎拉在一九八六年下嫁安德魯，兩人在一九九二年一月分居，不過莎拉在分居期間，上身赤裸曬太陽兼讓新歡舔腳趾的照片曝光，讓英國皇室尷尬萬分。

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