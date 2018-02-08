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﻿傳《洛杉磯時報》易主 華裔富豪39億元收購

2018-02-08 列印
　　美國《洛杉磯時報》傳出即將易手的消息，相關人士透露，洛杉磯生物科技華裔億萬富商黃馨祥（Patrick Soon-Shiong），與《洛時》和《聖迭戈聯合論壇報》的芝加哥母公司Tronc出版集團接近達成協議，收購這兩份報紙。據悉，交易涉及現金五億美元（約三十九億港元）。據熟知內情人士透露，交易已接近拍板定案。

　　交易最終落成的話，將是《洛時》時隔十八年後回到洛杉磯人手中。黃馨祥現年六十五歲，出生於南非，父母皆來自廣東台山，後赴加拿大讀書，先後畢業於英屬哥倫比亞大學和加州大學洛杉磯分校，取得醫學碩士學位。

　　黃馨祥創立Abraxis BioScience製藥公司，二○一○年將公司出售大賺三十億美元，被稱為「全球最富有醫生」，去年在《福布斯》排行榜名列美國第五十五位富豪。

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