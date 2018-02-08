《華盛頓郵報》較早前引述要求匿名的軍方官員報道，特朗普上月十八日與國防部長馬蒂斯和參謀首長聯席會議主席鄧福德等人在國防部會晤，表明他想舉行一場閱兵儀式。華郵引述有關官員說：「指令是：我想要舉行法國那種閱兵儀式。」官員並表示：「軍方最高階層已著手進行。」據悉國防部傾向在今年十一月退伍軍人紀念日上舉行兵，因為剛好配合一次世界大戰勝利一百周年，較不含政治性。
特朗普下令 軍方籌辦大閱兵
《華盛頓郵報》較早前引述要求匿名的軍方官員報道，特朗普上月十八日與國防部長馬蒂斯和參謀首長聯席會議主席鄧福德等人在國防部會晤，表明他想舉行一場閱兵儀式。華郵引述有關官員說：「指令是：我想要舉行法國那種閱兵儀式。」官員並表示：「軍方最高階層已著手進行。」據悉國防部傾向在今年十一月退伍軍人紀念日上舉行兵，因為剛好配合一次世界大戰勝利一百周年，較不含政治性。
花蓮6級地震 7死逾260傷 港人危城歷險
香港人旅遊熱點台灣周二深夜爆發黎克特制六級地震，震央位於花蓮縣近海，全台有感，花蓮多座大樓倒塌或傾斜，截至昨晚，地震造成最少七人死亡，二百六十人受傷，其中一名港人輕傷，另七十六人失蹤。不少自由行港人經...
2018-02-08
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反導飛彈試射曝光 網傳解放軍「紅旗26」
近日，內地央視播出的一段畫面已引起軍事迷關注。畫面中，中國海軍首艘054A型飛彈護衞艦舟山艦發射了一枚疑似從未公開亮相的新型飛彈。有軍事觀察家和軍事迷認為，這是一款嶄新的防空飛彈或是新型反潛飛彈，更有軍事迷猜測是從未露面的紅旗26海基反導飛彈。 軍事微博「百戰刀」分析稱，從外形來看，畫面中的飛彈彈頭尖細，顯然強調高機動性，更符合防空飛彈的要求，不像054A型護衞艦裝備的魚-8A反潛飛彈。 未知可否攔截遠端彈道導彈 而被煙幕籠罩的飛彈似乎沒有彈翼，也不太像054A裝備的紅旗-16/16B中程防空飛彈。分析認為，畫面中的是一枚具備反彈道飛彈能力的新型防空飛彈。 分析指出...
2018-02-08
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伊萬卡金正恩妹或碰面 北韓啦啦隊南下矚目
平昌冬奧將於星期五（九日）開幕。一行二百八十人的北韓代表團周三抵達南韓，當中，穿上紅色制服的女子啦啦隊特別搶眼。這枝紅色娘子軍將前往冬奧賽場江原道，為周五冬奧開幕作準備。 北韓冬奧訪問團全團共二百八十人，包括二百二十九名啦啦隊員、奧委會人員、跆拳道示範團員及記者。年輕的女子啦啦隊員身穿紅衣、胸配國旗徽章，於京畿道辦理入境手續時惹人注目，訪問團其後坐巴士前往冬奧賽場江原道。另外，北韓領袖金正恩與胞妹金與正，較早前亦在火車站為北韓冬奧代表團送行。 據美國有線電視新聞網絡（CNN）周一報道，在總統特朗普親自邀請下，特朗普女兒伊萬卡（Ivanka Trump）將帶領總統代表團參加二...
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屋苑錄用家市價承接
據星島地產網報道，二手再錄用家市價承接個案，中原市務經理關煜裕表示，沙田第一城44座高層C室，面積304方呎，兩房間隔，以509萬元獲上車客承接，呎價16743元，屬市價水平。原業主於12年以276萬...
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北水驟減港股倒跌收場 恒指波幅達1200點
港股昨日有如坐過山車，受惠隔晚美股回升，恒指昨早高開逾700點，惟其後受到美股期貨下挫，加上A股向下拖累，恒指午後倒插，直到臨近收市仍反彈乏力，恒指收報30323點，跌272點。臨近農曆年尾，內地投資者「散水」，北水回流，港股通錄得逾25億元淨流出，多隻內房股昨日急挫，碧桂園（2007）和中海外（688）同挫逾4%。 即月夜期繼續波動，先跌近百點，其後逐步上揚，夜期收報30538，升344點，高水215點。恒指昨日高開782點，升幅曾擴大，最高曾見877點，高見31472點，惟其後受到外圍和A股拖累，午後急轉直下，恒指最後倒跌272點，收報30323點，成交額218...
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巴塞養精蓄銳 猛虎捕蝠
雖然中堅碧基受傷令巴塞隆拿後防鬧兵荒，但星將美斯等主力上場西甲僅列後備，待今晚西班牙盃四強次回合造訪華倫西亞全力爭勝之心昭然若揭。加上往績支持，相信有一球在手的客軍有力再勝一場殺入決賽，直取客勝。（香港時間周五凌晨4:30開賽） 巴塞上場西甲作客僅和愛斯賓奴1:1，各賽事四連勝強勢告終，該仗中堅碧基膝部受傷，預料要休息一個月，連同正在養傷的華美倫，令中堅可用人選只剩烏姆迪迪和耶利文拿。幸好，三大主力射手美斯、中場拿傑迪錫及左閘佐迪艾巴上場皆只列後備，當中前者和後者先後於六十和七十五分鐘上陣，體力消耗不大。 聯賽留力為西盃 教練華維迪坦言刻意留力，為求躋身西盃決賽：「...
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洛杉磯直擊 QX50先進創意挑機
《駕駛艙》上周初獲Infiniti廠方邀請，到美國洛杉磯首試全新QX50，據知新車今年下半年抵港，目標對手包括奧迪Q5、平治GLC和寶馬X3等中型豪華SUV對手。 文：彭志揚 試車及圖：陳偉林（洛杉磯...
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女友戴逾一卡定婚戒 側田搵舊友歎火鍋 風騷報喜
41歲嘅側田(Justin)去年回歸香港樂壇，重踏紅館又喺頒獎禮擸獎，大豐收！事業順風順水，愛情路上亦轉入直路，側田近年轉做「暖男mode」，成功被白淨長髮女友Karen收服，兩人拍拖逾三年半，同居甜...
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社論——重建無壓力的BCA
林鄭月娥在競選特首的政綱中表明，在完成檢討之前擱置小三TSA/BCA，反映此事存在極大的爭議。教育局接近完成相關的檢討，教育局局長楊潤雄昨天透露，最遲會在下月通知學校，今年會否如期於五月推行TSA或BCA；立法會跨黨派二十九名議員即時反應，發出聯署信件，要求停止於五月恢復推行TSA或BCA。一場新爭議，似在醞釀中，但各界只要堅持原則，不為學生和學校添加壓力，大事可以化小。 經上次試驗重推TSA或BCA後，學生、學校、家長普遍認為題目淺易，大大減低了學校操練的誘因，而學生亦不覺得艱深，容易接受。部份教育界人士認為，試考可以接受。若要復推TSA或BCA，須回到初心，以評定學生的...
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四千金爆冷捧盃
昨晚谷中照例舉行八場賽事，唯一錦標是紀利華木球會盃，結果由巫顯東策騎伯廄「四千金」爆出二十倍W勝出。至於羅理雅與呂健威合作憑「順其自然」食頭胡，騎者另贏沈廄「好益善」，起孖兼做騎師王；而呂健威則另贏「...
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