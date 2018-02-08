﻿特朗普下令 軍方籌辦大閱兵

白宮證實，總統特朗普要求舉行盛大閱兵儀式，一來展現美國力量，二來強調他的三軍統帥角色。傳媒報道，特朗普要求閱兵儀式要類似他去年夏天訪問法國期間，在巴黎看到的國慶日閱兵規模。有民主黨人批評，有關的閱兵儀式浪費公帑，令特朗普似獨裁者。



《華盛頓郵報》較早前引述要求匿名的軍方官員報道，特朗普上月十八日與國防部長馬蒂斯和參謀首長聯席會議主席鄧福德等人在國防部會晤，表明他想舉行一場閱兵儀式。華郵引述有關官員說：「指令是：我想要舉行法國那種閱兵儀式。」官員並表示：「軍方最高階層已著手進行。」據悉國防部傾向在今年十一月退伍軍人紀念日上舉行兵，因為剛好配合一次世界大戰勝利一百周年，較不含政治性。



