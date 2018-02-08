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﻿1200車困雪路 自衞隊增援福井縣

2018-02-08 列印
　　日本本州西部連日暴雪，福井縣一條高速公路周三早上仍有一千二百輛車被困，並已長達二十四小時。

  縣知事要求自衞隊增援，在金澤市駐守的五十名陸上自衞隊隊員已經出發，為司機提供食物及汽油。縣當局出動剷雪車在車輛被困的國道剷雪。

　　受惡劣天氣影響，福井縣和石川縣合共有逾四百所學校停課，雪災導致多一人喪生，令死者數目增至兩人。

　　氣象廳表示，受數年一遇的強烈寒冷氣流影響，本州北陸地區降暴雪。周三早上八時，新潟縣阿賀津町降雪四十七厘米、福井巿及富山巿亦分別降下四十厘米及十七厘米的雪。福井巿更是三十七年來首次錄得逾一點三米以上的積雪。

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