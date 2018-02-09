﻿《核態勢報告》提發展小型核武 ﻿美俄核武競賽﻿ 從未止步

美國在本月二日發表《核態勢報告》（Nuclear Posture Review），當中提到要發展小型核武，以應對中俄核武發展及北韓的核威脅，全球嘩然。分析認為，低當量（low-yield）核武不但不會達至戰略平衡，甚至會令世界更危險。實際上，美俄兩國從未停止發展新型戰略核武。



面對俄羅斯發展新型核武，美國《核態勢報告》建議美軍應把發展重點集中在低當量（low yield）核武上，包括在未來五年分批改造海軍現有潛射彈道導彈的彈頭。《華爾街日報》網站早在一月份披露，美國國防部對核戰略的一項全面評估顯示，美國軍方正計劃開發新型海基核武器，包括由美國海軍彈道導彈潛艇上「三叉戟導彈」（Trident Missile）搭載的低當量核彈頭，另外一種則是從美國軍火庫重新引入並升級的新型海基巡航導彈。



鑽地核彈2020年投產



有分析人士指出，戰略核力量一向被有核國家視為國家安全的基石和支柱，美國從未停止新型戰略核武器的研製，早已將小型化、通用化和特種化作為未來核武器主要發展方向。 其實，美國政府數年前已發展可搭載小型核彈的導彈。三年前美國在內華達州沙漠用戰鬥機投放一枚代號B61-12，這種核彈雖然爆炸威力不大，體積小，可由F-15、F-16及F-35戰機攜帶，精確度異常高，能鑽入敵方深埋地下的隧道。美國總統特朗普曾揚言要升級美軍核武，而B61-12型是美軍核武現代化的核心項目，最快於二○二○年投產。B61-12被稱為美國歷來最昂貴的核彈，四百枚造價高達一百一十億美元（約八百六十億港元）。



俄「末日武器」破壞力驚人



外界視美國舉動，是針對俄羅斯正在發展「末日武器」核武魚雷，這種最先於二○一五年俄國電視上曝光的核武器，當初世界各國以為是假新聞，因為這名為Status 6的規格太嚇人，全名為「海洋多用途系統-狀態6」（Ocean Multipurpose System 'Status-6），由水下無人機操作，航行距離達到一萬公里，且潛度很深，可達海面之下一公里，最危險的是，似乎可以裝備一枚一百萬噸當量的核彈頭，要是在深海引爆，其衝擊波將會引起巨大的海水波動，成為一種海嘯武器，可造成八百萬人口的城市全面被毀。



無論如何，分析指《核態勢報告》提到的做法，實際上是降低了核武器的使用門檻，讓核武器隨時可以投入戰場使用，對世界安全以及戰略態勢構成很大的威脅。同時，也動搖了核武器使用的禁忌和不使用核武的國際慣例。最終只會令美俄以至多國再陷入核武競賽。世界在經過多年裁減核軍備的努力後，會否走回頭路，值得大家深思。



