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﻿與反對派談判破裂 委內瑞拉四月大選

2018-02-09 列印
　　委內瑞拉總統馬杜羅領導的左翼政府與反對派聯盟進行的談判宣告破裂，政府控制的全國選舉委員會周三毅然宣佈定於四月二十二日舉行總統大選。

  反對黨派大表不滿，抨擊馬杜羅企圖操控大選，藉以確保自己勝出連任。

　　根據過往經驗，委內瑞拉每次舉行大選都是在年底，但全國選舉委員會主席盧塞納突然宣佈，下次總統大選日期定在四月二十二日。

　　在最近數周的談判中，反對黨派本來提出在今年遲一些時間才舉行大選，好讓反對派陣營物色合適的候選人。

　　美國、數個歐洲國家和拉丁美洲鄰國都齊聲批評馬杜羅政府作出上述決定，過份草率，指此舉對政治談判造成打擊，且對反對黨派不公平。

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