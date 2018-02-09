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﻿美民主黨佩洛西　「拉布」八小時破紀錄

2018-02-09 列印
　　美國眾議院民主黨領袖佩洛西（Nancy Pelosi）周三(七日) 在議事廳內發表演說，講述如何保護年少時被人帶領偷渡入美國、成為黑市居民的「追夢者」非法移民，免他們被驅逐出境。她這篇演講持續了超過八小時，打破了一百零八年以來的最長紀錄，創下美國有史以來最長「拉布」。

　　下月七十八歲高齡的佩洛西，於美國東岸時間周三早上十時零四分走上講壇開始演說。據其助手稱，穿上四吋高根鞋的佩洛西，八小時只喝了一點水，目的是為保護八十萬名「追夢者」不被遣返，欲迫使共和黨討論「童年入境暫緩遣返計劃(DACA)」。

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