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﻿墨爾本雅拉河谷　熱氣球墜地七傷

2018-02-09 列印
　　澳洲墨爾本雅拉河谷大受旅客歡迎的觀光熱氣球活動，周四發生意外事件，一個觀光熱氣球懷疑因遇上氣流，墜落地面，十六人被拋出吊籃外，其中七人受傷送醫，沒有生命危險。

　　據報，意外發生在距離墨爾本以北約四十六公里的迪克森斯溪鎮（Dixons Creek）的雅拉河谷（Yarra Valley），一個觀光熱氣球在早上因遇到風向急速變化的氣流，一股西南風突然改變風速，熱氣球操作員試圖着陸時，反彈再墜地。據報吊籃中有十六人被拋出籃外，其中七人因背部受傷及骨折送院救治。傷者中大部份是六十多歲的老人，情况穩定。　　

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