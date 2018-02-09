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﻿避免政府再停擺 美參議院達預算協議

2018-02-09 列印
　　美國兩大政黨的參議院領袖們罕有地攜手合作，周三（七日）達成一項協議，同意在未來兩年內把聯邦財政預算開支增加接近三千億美元，希望結束近年來兩黨經常就財政預算發生爭拗、導致聯邦政府停擺的局面。但有關協議如落實，再加上總統特朗普早前宣佈推動稅務改革及大幅減稅，勢必令聯邦財政預算赤字上升，部份民主黨議員及共和黨內的保守議員已表明不會支持。

　　參議院內的共和及民主黨領袖們一同宣佈達成這項協議，撤銷國防開支和部份內政項目的經費上限。參議院共和黨領袖麥康奈爾說：「這項議案是兩黨國會領袖們與白宮進行廣泛談判後而達成的。」

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