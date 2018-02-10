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﻿美廉航拒倉鼠登機 女主人忍痛沖進馬桶

2018-02-10 列印
　　美國佛羅里州一名女大學生想帶寵物倉鼠登機，但在巴爾的摩機場遭搭乘的廉航精神（Spirit）航空拒絕，一名航空公司職員更叫她把倉鼠沖落馬桶。由於她要趕回家鄉就醫，只好按照航空公司建議，忍痛把倉鼠沖落廁所。她聲稱曾獲航空公司告知，可以帶倉鼠登機，但結果發生今次事件，她正考慮興訟索償。

　　事發於去年十一月，這名叫阿爾德科西亞（Belen Aldecosea）的女生說，她事前曾兩度致電精神航空，獲確認自己能在出示醫生紙的情況下，攜帶「情緒支援動物」Pebbles上機。

　　但到了搭飛機當天，工作人員卻不允許Pebbles與她登機，更建議她把牠放生，或者沖下馬桶。她害怕倉鼠在寒冷的野外擔驚受怕，或會被車撞死，於是選擇沖下馬桶作為人道結束牠生命的方法。
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