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﻿英美實驗室成功培育 完全成熟人類卵子

2018-02-10 列印
　　英國和美國科學家合作研究，首次成功在實驗室培植出人類卵子，由最早期的細胞組織一直發展為成熟的卵子。這是一項科技大突破，為世界各地千千萬萬患上不育症的夫婦帶來希望。

　　科學家周五在《份子人類繁殖》科學期刊內發表報告，公佈這項研究成果。英國愛丁堡大學、美國匹茲堡醫院和紐約人類繁殖中心的科學家首次在人體外，成功令人類卵子發展至完全成熟，大大擴闊不育症的治療方法。

　　科學界一直都有進行這方面的研究，過往只在老鼠身上進行試驗，成功培植老鼠卵子，更令雌性老鼠懷孕及誕下後代，但把同一套技術放在人類身上則複雜得多，且要面對許多風險。
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