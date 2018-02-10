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﻿極罕無瑕白鑽 估值2.5億

2018-02-10 列印
　　英國倫敦蘇富比拍賣行，近日展出一顆全球最大的圓形明亮式切割鑽，估值逾三千三百萬美元（二億五千七百六十七萬港元）。專家稱，這顆一百零二點三四卡的的D色無瑕白鑽，在顏色、透明度、切割及卡數均完美無瑕，十分罕見。

　　蘇富比指，這枚巨鑽在非洲南部的博茨瓦納出土，是唯一超過一百卡的圓形切割D色無瑕白鑽。 這枚罕見白鑽本周四起倫敦蘇富比展出，將進行私人拍賣，預料會打破白鑽過往的三千三百七十萬美元（二億六千三百一十四萬港元）的成交紀錄。至於歷來最貴的鑽石，是去年在香港拍賣時以七千一百萬美元（五億五千四百四十萬港元）成交的「粉紅之星」鑽石。

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