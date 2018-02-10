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﻿反斗星 被困夾毛公仔機

2018-02-10 列印
　　美國佛羅里達州泰特斯維爾市一名年幼男童鑽進一部夾公仔機內被困，結果驚動消防員到場把他救出。

　　男童梅森（Mason）從那部機的公仔出口處，整個人鑽入機內。隔着玻窗，見到他坐在放置毛公仔的位置，與一批毛公仔在一起。一名休班消防員當時在附近一家餐廳進食，跑過來查看，召喚其他消防員到場協助。當消防員利用工具破開那部夾公仔機時，梅森一直坐着，表現得十分冷靜。

　　事後，遊樂場工作人員送了一批公仔和其他玩具給梅森，讓家人接回他一同去享受晚餐。消防部門形容這是一宗無法預計的奇特事件，但提供機會讓消防人員協助有需要的人，保障公眾的安全。

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