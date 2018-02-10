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﻿兩顆小行星與地球擦身而過

2018-02-10 列印
　　美國太空總署表示，本星期有兩顆小行星在安全距離內掠過地球。最近一顆在香港時間今天清晨六時半，在和地球距離六萬四千公里擦身而過，這個距離不到月球與地球距離的五分之一。

　　2018 CB直徑估計為五十呎至一百三十呎，其體積較藍鯨還要大，於地球及月球之間穿過。美國太空總署近地天體研究中心主管喬達斯（Paul Chodas）指，體型如此巨大的小行星，通常不會於太近距離接近地球，一年中或許會有一、兩次。2018 CB小行星在上星期日才被美國太空總署發現。在本周二，一枚名為2018 CC的小行星，在距離地球十八萬四千公里內掠過，即月球和地球之間稍多於一半的距離。

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