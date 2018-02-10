2018 CB直徑估計為五十呎至一百三十呎，其體積較藍鯨還要大，於地球及月球之間穿過。美國太空總署近地天體研究中心主管喬達斯（Paul Chodas）指，體型如此巨大的小行星，通常不會於太近距離接近地球，一年中或許會有一、兩次。2018 CB小行星在上星期日才被美國太空總署發現。在本周二，一枚名為2018 CC的小行星，在距離地球十八萬四千公里內掠過，即月球和地球之間稍多於一半的距離。
兩顆小行星與地球擦身而過
2018 CB直徑估計為五十呎至一百三十呎，其體積較藍鯨還要大，於地球及月球之間穿過。美國太空總署近地天體研究中心主管喬達斯（Paul Chodas）指，體型如此巨大的小行星，通常不會於太近距離接近地球，一年中或許會有一、兩次。2018 CB小行星在上星期日才被美國太空總署發現。在本周二，一枚名為2018 CC的小行星，在距離地球十八萬四千公里內掠過，即月球和地球之間稍多於一半的距離。
花蓮搜救隊鼻酸：對不起 來晚了！ 加籍港夫妻 相擁蒙難
台灣花蓮地震，一對香港夫婦蒙難。花蓮搜救人員在震後連續三天不眠不休，與死神搏鬥，奮力在嚴重傾斜的雲門翠堤大樓拯救被困者，昨天在二樓發現加拿大籍港人夫婦蘇煒禧及蕭敏渝的遺體，二人相擁環抱臥牀上，同遭壓在樑柱及瓦礫之下。搜救人員見狀，一陣鼻酸，難掩悲傷，把兩具遺體送往殯儀館。 地震搜救工作昨天進入搜救生命的黃金七十二小時倒數。搜救人員昨晨在雲門翠堤大樓倒塌二樓二一三室以生命探測儀偵測，於深度約兩米處亮出紅點，顯示該處疑似呼吸的「微小規律動作」生命體，但同時傳出腐臭味。至昨午一時，搜救人員破門進入房間，在房內牀上發現一隻小腿，搜救人員清除土石後，露出一男一女的下半身，男子的兩隻小...
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滬學者幹細胞令肺再生 嚴重肺病有望治瘉
基於人類的肺部再生能力有限，許多肺部疾病仍無法醫治。近日，醫學研究有新突破，有上海學者透過移植支氣管幹細胞，成功修復患者肺部損傷區域，屬史上首宗「人類肺臟再生」，近日該項成果被刊登在國際醫學期刊。有指新技術可望醫治更多現時無法治療的肺部嚴重疾病。 據上海澎湃新聞報道，是項研究出自同濟大學醫學院教授左為的團隊。他們從患者支氣管刷取出的幾十個幹細胞，在體外擴增數千萬倍之後，移植到患者肺部損傷部位，經過三至六個月，這些幹細胞逐漸形成了新的肺泡和支氣管結構，進而修復替代了損傷組織。 在移植一年之後，兩位患者表示，咳嗽、咳痰和氣喘等症狀有明顯改善。當中一位患者的支氣管擴張結構...
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「非官方」午宴成焦點 傳金正恩妹 將邀文在寅訪平壤
南韓平昌冬奧昨晚正式揭幕，今屆冬奧亦成南北韓和平契機，北韓官方冬奧代表團，包括北韓領袖金正恩妹妹金與正，昨日中午抵達首爾出席冬奧開幕式，成為韓戰以來首位踏足南韓的金氏家族成員。消息指，金與正今天早上會...
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迎海推頂層複式招標
為迎接農曆新年，恒地旗下馬鞍山迎海聯同其餘四個港島新盤推出新春優惠，新買家可獲贈10,888至68,888元利是。另外，迎海餘貨約107伙，包括頂層複式、複式花園屋，另有52伙4房雙套單位，擬以招標形...
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藍籌急插 恒指失守三萬關
受美股周四急挫拖累，恒生指數周五急插，最低見29129點，100天線（29603）彈指即破，午後跌幅收窄，最後收報29507，挫943點或3.1%。全周累計跌3094點，創歷來最大單周點數跌幅，按幅度計跌9.49%，亦是金融海嘯以來最大。 民眾證券董事總經理郭思治表示，港股之後走勢要視乎美股造化，認為牛市調整已接近谷底。道指周四急插1032點屬市場預料之外，上證指數也跌132點。郭思治指，恒指由1月26日的33154歷史高位跌至周五29507，已回吐3647點，「劵商收牛證的動作基本完成，無因由再減持」，又言要沽貨的散户經已出貨，料大市可以喘定，若之後兩會為科技、能源股帶來...
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打吡戰 打騙子 兄弟兵拔刺
前多蒙特攻擊孖寶奧巴美揚和米希達利恩，上輪英超故劍重逢即大發神威，領軍5:1大勝愛華頓。奧巴美揚矢言兩人是知心好友、彼此心靈相通，米希達利恩近日亦主動加操陪伴老友練習射門，這對神「蜂」兄弟同心合力，勢在今晚英超北倫敦打吡作客擊敗因插水風波而成為「英超騙子」的熱刺，支持主勝。 （now621台、LeSports HK App今晚8:30直播） 奧巴美揚和米希達利恩於一三至一六年在多蒙特合作無間，直到後者離隊轉投曼聯才分道揚鑣。兩人上月在阿仙奴重逢，首次一起披甲即大發神威，米希達利恩妙傳予奧巴美揚攻入處子入球之餘，另外還交出兩次助攻，合力率隊主場5:1大勝拖肥糖。 奧巴...
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日牌鞋履 激減迎新歲
根據中國傳統習俗，不少人都會買新鞋過年，日牌ORiental TRaffic新春優惠正好讓大家盡情掃貨，皆因大部份女裝鞋履以低至三折發售，而且款式眾多，平底鞋、高跟鞋及靴款均不或缺，連靚媽Zoey也發...
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《無間道》秘聞 嘉良哥私授做奸秘技 羅仲謙：「唔夠瞓」演黑警
一睹偶像風采，已經唔容易，仲要同偶像合作，更加係所有人夢想，最近在劇集版《無間道》，羅仲謙就有幸同兒時偶像羅嘉良（撈家）合作，原來兩人不但同姓兼係客家人，而且謙仔老婆楊怡仲同嘉良好有緣。難怪兩人甫合作...
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好好過日子——旅途遇地震
花蓮地震，做旅行社領隊的朋友正好帶隊在台北，在facebook上說地震的時候感到頭暈。香港的朋友見了，紛紛祝她平安。 上次日本九州地震，我家大婆正好跟她母親和妹妹在當地旅行，前腳離開黑川溫泉區，後腳經過的道路都震斷了，地震的時候她們在福岡，福岡也有震感。於是大家都很緊張，尤其是在香港的人，總覺得整個九州都震了。 有一次我在新疆烏魯木齊，早上起牀就收到許多香港朋友的短信，說新疆地震了，問我安全否？我一查消息，新疆是地震，但震的地方離烏魯木齊有一千多公里，就如上海到北京的距離，所以毫無感覺。但對於香港人來說，新疆地震了，我人在新疆，便都來關心我的安危了。 前些年我在日本溫泉區旅...
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頭號目標——上海大師有變身條件
第九場三班泥地一二○○米。「上海大師」自上季來港後至今跑過七仗，嚴格來說沒有一仗吸引筆者眼球，不過今仗初跑泥地千二米兼有配備轉變，可憧憬大變身。 「上海大師」來港前在西澳最後一次贏馬是三歲馬的千四米表列賽，在大半條直路被困之下，望空後只衝了幾十米便可收韁奠勝，而該仗亞軍其後已贏了三仗，季軍其後五戰更是非冠即亞。無疑西澳賽事水準或稍低，但「上海大師」憑此場當地的高水準頭馬，來港後在三班即使不夠贏，也不至於會全無競爭力。再說，其在港的同父馬大部分都並非早熟早殘一類，照理也不會里程已盡。因此，馬兒在港演出差劣，與配備或有莫大關係。 查「上海大師」在西澳跑過十仗，其中九仗都是戴眼罩...
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