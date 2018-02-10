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﻿7800兒童大合唱 為南非祈雨

2018-02-10 列印
　　南非開普敦連續三年逢旱災，境內降雨量大大減少，當局被迫進一步限制民眾用水上限。為了為南非祈雨，英國倫敦日前有七千八百名兒童在體育館內大合唱，唱面感人，證明愛心無分國界。

　　其中一位兒童賴利（Riley）的祖母塞拉（Kae Skinner Sera），日前在社交網站facebook上載大合唱的片段，塞拉在文章中稱：「我的孫兒賴利與七千八百名孩子，在倫敦O2體育場為非洲演唱，如果他們的祈禱有用，雨水將降臨你們那裏，我現在已熱淚盈眶了。」這段大合唱影片在網上引起廣泛注意，不少網民大受感動，稱讚孩子無分國界的愛心，並一起祝願雨水早日潤澤開普敦。

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