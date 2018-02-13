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﻿奧委會成員倡提名兩韓聯隊 角逐諾貝爾和平獎

2018-02-13 列印
　　南、北韓關係破冰、雙方政府高層會面及合組聯隊參加平昌冬季奧運會，緩和朝鮮半島長期緊張的局勢。國際奧委會執行委員會成員魯杰羅日前建議，提名南北韓女子冰上曲棍球聯隊角逐諾貝爾和平獎，但美國國防部長馬蒂斯卻認為，兩韓參與平昌奧運，是否為其創造和平契機，現階段仍言之尚早。

　　魯杰羅又表示，很希望兩韓的球隊能獲頒諾貝爾和平獎，指此舉可對她們為比賽所作的犧牲予以肯定，並表示將要求奧委會其他成員提名該支聯隊。該支聯隊有十二名來自北韓的球員，但在上周六首度出賽時慘敗在瑞士手下，令南韓國內有不滿聲音，指南北韓組聯隊出賽剝奪了南韓球員出場的機會，又抱怨北韓球員拉低了整隊的水平。

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