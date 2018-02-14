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﻿崔順實判監20年 成朴槿惠定罪指標

2018-02-14 列印
　　南韓前總統朴槿惠的密友崔順實干政案，韓國首爾中央地方法院周二（十三日）一審宣判，崔順實被判二十年徒刑，朴槿惠的前幕僚安鍾範被判六年，樂天集團會長辛東彬被判二點五年。崔順實並將被罰款一百八十億韓圜（約一億三千萬港元）。由於崔順實其中十三項控罪與朴槿惠共謀，預料今次判刑將成為朴槿惠定罪指標，朴槿惠案將於三月底或四月初宣判。

　　現年六十二歲的崔順實於二○一六年十一月被捕，被起訴十八項罪名。她被指利用她與朴槿惠的關係，迫使五十間企業向其控制的兩個非牟利基金支付七百七十四億韓圜（約五億五千四百萬港元）。檢方指出，崔順實擅用總統權力牟取私利，損害憲法，動搖國家綱紀，擾亂政府組織和民間企業的秩序，釀成總統首度彈劾下台的國家危機。

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