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﻿特朗普長子 收白色粉末信

2018-02-14 列印
　　紐約市警方證實，美國總統特朗普長子唐納德收到一封含有白色粉末的信件，其妻子瓦妮莎打開信封後，咳嗽不止，並作嘔，要送往醫院檢查。警方事後說，白色粉末不構成危險，相信是惡作劇。

　　事發於美東時間周一上午(香港時間周二晚)，瓦妮莎在曼克頓家中打開寄給丈夫的信件，感到不適，即時報警。紐約警局、聯邦調查局、特勤局及環境保護部門均派員趕赴現場，並已將白色粉末送到實驗室作進一步檢測。而為謹慎起見，瓦妮莎被送到當地醫院檢查。瓦妮莎在紐約長老會醫院威爾康奈爾醫學中心接受檢查後，確定沒有危險。

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