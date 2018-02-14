﻿樂施會爆召妓醜聞 副行政總裁辭職

勞倫斯發表聲明說：「身為當時的計劃主任，我對此事在我監督下發生，引以為恥，我要負上全部責任。」英國《泰晤士報》上周五(九日)報道，樂施會職員在海地為地震災民提供人道救援時，召來大批年輕妓女到組織租用的別墅大開淫亂派對，有指當中涉及雛妓。
樂施會否認隱瞞調查結果，但樂施會聲譽已大受打擊，周一派員與國際發展大臣莫佩琳召開緊急會議，以免政府削減撥款，會後勞倫斯宣佈辭職。
參與立法會建築、測量、都市規劃及園境界補選的南區區議員司馬文，被揭發其西貢村屋的天台和圍牆有僭建，並在屋後一幅官地鋪上石屎。本報進一步發現他在該處以英泥及石磚建成一個七米高的巨型半圓地台，作為後花園。...
2018-02-14
內地不少車站對安全檢查都十分重視，出入車站乘客都需要將隨身物件放入X光機檢查。日前廣東一個車站卻因安檢而出了鬧劇，一名女乘客怕失去財物，整個人爬入X光機中，令在場職員哭笑不得。 根據內地《梨視頻》報道，十一日在廣東東莞，一名女乘客因為擔心隨身手袋中的財物會丟失，於是跟隨著行李一同進入安檢機，護送手袋過檢。安檢人員瞬間驚呆，轉頭看向出口處，才發現一名女子從安檢機裏爬了出來，誇張的行為讓職員狂笑。 從顯示器的畫面所見，女子趴跪四肢，用手緊抱護著手袋，看狀怵目驚心。片段曝光後不少網民都稱女子「要錢不要命」，笑言「好像進擊的巨人」、「求安檢員心理陰影面積」。鐵路公安發出聲明，指安檢...
2018-02-14
北韓官方代表團在參加平昌冬奧開幕式後回到平壤，今次外交之旅贏盡了掌聲。金正恩星期二（十二日）在平壤聽取訪問南韓的高級別代表團匯報。在大合照中可見金正恩手繞妹妹金與正及最高人民會議常任委員會委員長金永南合照，面上展露笑容。金正恩對代表團南韓之行表示滿意，期望以冬奧為契機，營造兩韓和解對話的良好氣氛。 據北韓媒體報道，金正恩對代表團的彙報表示滿意，並指出南韓高度重視代表團等北韓參奧人員的訪問活動，竭誠提供便利保障訪韓順利進行，這給他留下深刻印象，對此表達謝意。金正恩表示，「南北韓藉奧運之機緣，以殷切期盼和共同意志營造了和解對話的良好氛圍，並強調鞏固昇華這一氛圍繼續累積交流成果」...
2018-02-14
幾何圖形不單止是抽象概念，亦是生活的應用，如套用在室內設計上，它便是一種藝術。至於今次的個案，設計師把幾何圖形融入於極簡的北歐風格中，讓「幾何」成為藝術與實用性並重的元素，點綴室內空間，打造與別不同的...
2018-02-14
美股周二初段結束前兩個交易日升勢回軟，杜指曾跌180點，見24421點，標指和納指亦偏軟。美國十年期國庫債孳息周一攀上四年新高的2.9厘，加上美國周三出爐通脹數字，令市場觀望氣氛濃厚。 杜瓊斯工業平均指數今晨四時報24654，升53點；納斯達克指數報7013點，升31點。 滙控（005）美國預託證價格曾見80.74港元，較香港收市價升0.94港元；騰訊（700）美國預託證價格曾見427.31港元，較香港收市價升4.91港元。 美經濟衰退風險增 著名億萬對沖基金經理Ray Dalio預期，美國未來18至24個月陷入經濟衰退風險正在增加，他上周形容環球跌勢是美國步入周期...
2018-02-14
歐聯重燃戰火前，皇家馬德里及時回勇，而且在此賽事作東表現向來有保證。相反，對手巴黎聖日耳門作客不時腳軟，尤其是歐聯淘汰賽客戰演出不濟，故「銀河艦隊」今晚十六強首回合可望先拔頭籌。 (有線61、64、201、203台周四凌晨3:45直播) 上仗西甲主場5:2大破皇家蘇斯達後，皇馬近三輪聯賽兩勝一和不敗，期間攻入十一球，鋒力回復強勁之餘，還洗脫一月時一度各賽事僅兩和一負的頹勢。「銀河艦隊」歐聯地頭威力強勁，近十五場豪取十三勝兩和，加上在一五至一六球季歐聯分組賽遇上聖日耳門收錄一勝一和，今晚坐鎮主場有力先勝一場。 聖日耳門雖然今季踢出王者風範，各賽事取得六連勝，不過造訪強...
2018-02-14
今天是情人節，閣下是否已為另一半準備好禮物？今季多個彩妝品牌都精心設計了甜心妝品，色彩漂亮，且包裝精美，送贈摯愛必定窩心！ 文︰Angel 圖︰Julio（人物） 模特兒︰ Nastya B.@P...
2018-02-14
鮑姐 由葉念琛執導的合家歡賀歲片《我的情敵女婿》碌盡人情卡，搵來劉嘉玲、任達華、衛詩雅、鄧麗欣及王菀之等藝人參演。葉導演安排一幕打麻將戲打頭陣，麻將腳有劉嘉玲、家燕姐、鮑起靜同鄧麗欣，導演第一個鏡頭拍...
2018-02-14
大埔車禍發生之後，市民關注職業司機的駕駛態度。近日網上流傳一段短片，令人觸目驚心，一名新牌車主駕車，先遭貨車從後撞停，繼而被多次推碰，場面罕見。這並非單一例子，職業司機暴燥問題普遍，必須正視，否則如蠻牛在路上橫衝直撞，一旦引致車禍，後果嚴重。 社交平台上的短片顯示，P牌私家車在紅隧入口切線，疑過急沒看後上車輛，被尾隨貨車碰停，撞車後貨車至少三次再開行，直碰P牌車，推至隧道牆壁，嚇得P牌車司機與乘客尖叫，怒斥貨車司機「黐線㗎？」。這是小意外一宗，雙方對錯，應由警方判別，但貨車司機的舉動，令人側目，或反映他怒上心頭，作出報復。 貨車司機的行為，有違法紀，更嚴重的是，這不是單一的...
2018-02-14
Round 5 第七場三班1200米 亨利早前揚言可扳回一城，於上次與AI交手追至和局，但AI又再技高一籌，揀中頭馬「力王」，亨利的心水「津津樂道」插翼難飛。今晚第五回合，亨利希望可趁新年前...
2018-02-14