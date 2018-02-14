  • 2018年2月14日 星期三
  • 17º
  • 59%
熱門： 消委會鈉含量九巴翻側狗年流感

日報新聞 > 國際

﻿樂施會爆召妓醜聞 副行政總裁辭職

2018-02-14 列印
　　國際救援組織樂施會（Oxfam）爆出職員在災區召妓的醜聞後，副行政總裁勞倫斯（Penny Lawrence）周一(十二日)引咎辭職，為組織內部處理員工在海地召妓醜聞的方式，以及員工被控在乍得也有類似行為負起全責。

　　勞倫斯發表聲明說：「身為當時的計劃主任，我對此事在我監督下發生，引以為恥，我要負上全部責任。」英國《泰晤士報》上周五(九日)報道，樂施會職員在海地為地震災民提供人道救援時，召來大批年輕妓女到組織租用的別墅大開淫亂派對，有指當中涉及雛妓。

  樂施會否認隱瞞調查結果，但樂施會聲譽已大受打擊，周一派員與國際發展大臣莫佩琳召開緊急會議，以免政府削減撥款，會後勞倫斯宣佈辭職。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd