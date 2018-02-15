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﻿奧巴馬辦公室收白色粉末信

2018-02-15 列印
　　繼美國總統特朗普長子唐納德收到白色粉末信後，美國又再可疑郵件。

  美國前總統奧巴馬位於華盛頓世界自然基金會（WWF）總部大樓的辦公室，亦收到藏有白色粉末的信件，當地消防部門指，信件由香港寄出，並沒有寫回郵地址。事件中無人受傷或不適。

  經過初步化驗後，相信是嬰兒用的爽身粉。特工處指初步調查顯示，可疑信件並非針對任何受特工保護的重要人物。
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