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﻿墨國5.9級地震 居民倉惶逃生

2018-02-20 列印
　　墨西哥周一凌晨再傳出地震，美國地質調查所 （USGS） 測得規模為黎克特制六點一級，其後下調為五點九級，震央位於瓦哈卡巿（Oaxaca） 以東約四十三公里，震源深度約十公里。首都墨西哥城有震感並拉響警報，暫時未有傷亡數字。路透社報道，地震發生在當地時間周一凌晨零時五十六分 （香港時間周一下午二時五十六分），首都墨西哥巿建築明顯搖晃，居民倉惶逃出屋外。這次地震震央距離首都墨西哥市超過三百二十公里，強度仍足以引發墨西哥市地震警報系統。墨西哥民防局局長菲利佩（Luis Felipe Puente）表示，受到地震影響的地區，已經啟動國家緊急應變程序。
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