佛州槍擊案生還學生 促加強槍械管制
地署索引圖揭內裏乾坤 司馬文涉霸官地建狗花園
參與立法會補選的南區區議員司馬文，其西貢獨立屋的非法僭建比他早前承認的更為嚴重。本報取得地政總署的地段索引圖，顯示其獨立屋右邊的石屎平台，並非如他所聲稱全是租用官地，而是在租地對開涉再佔用一處山坡，並...
2018-02-20
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九萬客遊上海迪士尼 春節黃金周兩億人湧景區
踏入狗年，全國各景點人頭湧湧，旅遊業財源廣進。據國家旅遊局統計數字顯示，春節黃金周假期前三天（除夕至初二），全國接待旅遊人數共二點一四億人次，比去年同期上升近一成，各地旅客蜂擁到景區觀光，到處人山人海。 中國國家旅遊局數據中心發佈春節旅遊的最新統計數字，年初二全國旅遊接待總人數達八千七百萬人次，較去年同期增長約一成，旅遊收入一千一百零七億元人民幣，年增約一成。 總結春節假期頭三日，內地旅遊接待總人次累計二點一四億人次，較去年同期增長約一成，旅遊收入累計二千五百八十二億元（約三千二百億港元），年增約一成。上海迪士尼樂園初二錄得九萬人次入園，各款機動遊戲都大排長龍。 杭州西湖在...
2018-02-20
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戴妃御用攝影師涉性侵 ＃MeToo風波席捲時裝界
全球的#MeToo對抗性侵浪潮，近日蔓延至時裝界。《波士頓環球報》發現，二十五名專業人士曾對模特兒進行不同程度性侵，最著名的是英國已故皇妃戴安娜生前最愛的攝影師德馬舍利耶（Patrick Demarchelier）。 《波士頓環球報》報道指，最少六名女性指控德馬舍利耶曾做出猥褻行為，包括提出性要求、抓胸、要她們做出下流的姿勢等。四年前，他曾問一名少女模特兒「我可以舔你的下體嗎？」暗示若少女同意，便可讓她成名，但這名少女拒絕，當場離開。他的前女助手曾向美國著名《時尚》雜誌主編Anna Wintour致函，表示她十九歲當見習生時，德馬舍利耶開始不斷提出性要求。她最後滿足...
2018-02-20
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嘉逸居亮麗大廳通透明亮 外望翠綠樹景
嘉逸居坐落東山臺15號，依山而建，毗鄰司徒拔道；享半山清幽之餘，又具通勤之便。物業僅高4層，是次為大家走訪其中一個低層C室，採3房連1套房間隔，景觀開揚，望翠綠樹景。 位於東半山東山臺15號的...
2018-02-20
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本周或上試31500點 狗年港股有望開門紅
恒指今天於農曆新年假期後復市，分析預期狗年首個交易日承美股和亞太區股市造好，恒指有望紅盤高開，加上今天滙控公佈去年全年業績，如成績表符合市場預期，相信可為大市產生推動作用，分析預期恒指本周有機會上試31500點水平。 恒指於上周四（15日）雞年最後半個交易日造好，主要受惠於隔晚美股向好，以及淡友平倉之下，半日恒指收報31115點，升599點，半日市成交額772億元。經過4日農曆新年假期後，港股今日復市，而A股則於本周四（22日）始恢復交易。 近兩年均紅盤低開 回顧過去12年港股農曆新年後首日表現，有8次為紅盤高開、4次為紅盤低開，其中紅盤高開表現最好的一次，為200...
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藍獅頂得住巴塞 一團和氣
巴塞隆拿今季西甲和歐聯未嘗敗績，但攻擊王牌美斯從未攻破過車路士大門，隊長恩尼斯達亦矢言干地帶領的球隊難以擊敗，明顯對今晚歐聯十六強首回合作客藍獅欠缺信心。再者，車路士近況回勇各賽事兩連勝，今仗又可夫添上陣，料可坐和望贏。（有線61、64、201、203台周三凌晨3:45直播） 巴塞近四場各賽事只得勝和各二，近況有點回落，主帥華維迪坦言球員體力成為今仗隱憂︰「周六踢完一場硬仗後，馬上又要為今晚備戰，而車路士更比我們有多一日時間休息。」 而更重要的是，美斯過去八次歐聯對車路士顆粒未收，今仗面對過去兩場不同戰線全勝兼零失球的藍獅，恐怕難破宿命。中場恩尼斯達更矢言干地帶領的...
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網紅帶路 美國帕薩迪納尋美饌
美國人對吃已愈來愈講究，早前到訪洛杉磯老城區帕薩迪納（Pasadena）時，便在當地美食「網紅」Jocelyn引領下，見識過多家人氣食肆的魅力及味力，想知當地有甚麼美饌，即看洛城美食專家推介。 文：R...
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每日工作12小時 鄺美雲開心Share保養心得
一踏入狗年，鄺美雲（Cally）已經相當忙碌，因為下月將正式上任香港港區全國人大代表，亦要繼續負責「香港珠海社團總會」會長職務，還要打理珠寶生意和做慈善工作。她稱忙碌是營養，去年因膝蓋軟骨退化要用拐杖...
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社論——不容垃圾山年年賀歲
每逢農曆新年長假，旺角、深水埗等地都有小販擺檔，售賣熟食或小玩意，吸引市民幫襯。這類「夜市」屬非法經營，但長假期不少商店關門，「夜市」為市民提供消遣，所以官方多年來都「隻眼開隻眼閉」。然而，旺角「夜市」過後，街上堆滿垃圾，出現可怖垃圾山，污糟邋遢，令人慘不忍睹，當局對新春「夜市」採取寬容的態度，但不應對市容衞生也放手不管。 有市民把旺角「夜市」情況拍下上載網絡，可見砵蘭街、亞皆老街地上滿佈竹籤、紙袋、發泡膠兜，有的堆積到半米高，有人隨手將吃剩的小食扔在路邊，然後繼續掃街。在雅蘭中心與朗豪坊的行人路上有放置大型綠色垃圾桶，但使用的人不多。 「夜市」過後，旺角一地垃圾，不少是小...
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馬場浮世繪——梁家俊明晚賽後赴杜拜披甲
梁家俊將於明晚賽後離港赴杜拜，於香港時間周四晚上，在美丹馬場策騎「經典帝國」角逐一場泥地千六米賽事，馬會屆時會轉播受注。俊仔離港前策四駒求壯行色，其中第七場葉廄「可愛寶」屬人馬重逢回師勝程，屬牌面馬之一。 另一方面，法國騎師布達德跟馬會合約將於周日屆滿，但因初三日策「幸運精選」犯規被罰停賽，所以明晚騎「驍武」和「閃耀駿駒」屬告別戰。 馬場浮世繪
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