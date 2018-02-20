﻿佛州槍擊案生還學生 促加強槍械管制

巴塞隆拿今季西甲和歐聯未嘗敗績，但攻擊王牌美斯從未攻破過車路士大門，隊長恩尼斯達亦矢言干地帶領的球隊難以擊敗，明顯對今晚歐聯十六強首回合作客藍獅欠缺信心。再者，車路士近況回勇各賽事兩連勝，今仗又可夫添上陣，料可坐和望贏。（有線61、64、201、203台周三凌晨3:45直播） 巴塞近四場各賽事只得勝和各二，近況有點回落，主帥華維迪坦言球員體力成為今仗隱憂︰「周六踢完一場硬仗後，馬上又要為今晚備戰，而車路士更比我們有多一日時間休息。」 而更重要的是，美斯過去八次歐聯對車路士顆粒未收，今仗面對過去兩場不同戰線全勝兼零失球的藍獅，恐怕難破宿命。中場恩尼斯達更矢言干地帶領的...

2018-02-20