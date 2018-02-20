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﻿佛州槍擊案生還學生 促加強槍械管制

2018-02-20 列印
　　美國佛州造成十七人死亡的校園槍擊案生還學生，周日宣佈下月二十四在華盛頓舉行「為我們生命遊行」（March for Our Lives），以迫使當局加強槍械管制。全國各地當天也會舉行同類型集會，誓言要令今次槍擊案成為美國陷於僵局的槍支管制辯論的轉捩點。
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