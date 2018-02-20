﻿宣明會再爆醜聞 職員要求災民以性換糧

繼樂施會之後，再有國際慈善組織傳出性醜聞。英國報章上周報道，世界宣明會的職員發在二○一○至一一年海地賑災期間，有職員要求女災民提供性服務換取糧食援助。不過，宣明會回應指，涉及性剝削的人員並非世界宣明會的僱員。他們實屬社區志願者和「以工換酬」的受惠者。宣明會周一（十九日）發稿指，《星期日郵報》（The Mail on Sunday）在英國和愛爾蘭的報道歪曲了他們的工作，並忽略了已經主動公開調查結果的要點；而有關資料他們亦在數年前，向當局、捐助者和郵報記者主動提供。發言人續指，對每一位因世界宣明會未能妥善保護或作出報告而失望的人，深表歉意，承諾會認真看待及改善。