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﻿倫敦唐人街慶新年 70萬人感受節日氣氛

2018-02-20 列印
        英國倫敦特拉法加廣場周日舉行一年一度的新春慶典，慶祝狗年。這個春節慶典已連續舉辦十六年，是亞洲以外地區規模最大的中國新年慶祝活動，吸引多達七十萬人到場。現場十分熱鬧，有花車巡遊，還有數十隊傳統舞龍、舞獅等彩車隊伍從特拉法加廣場出發，沿途表演。夾路觀賞的英國民眾人山人海，擠滿街道兩旁。在倫敦的唐人街，人頭湧湧，色彩鮮艷的舞龍遊走大街小巷，伴隨鑼鼓聲，吸引大批民眾駐足欣賞。倫敦市長簡世德以中文向民眾拜年︰「新年快樂，當然還有，恭喜發財，榮幸以倫敦市長身份躬逢其盛。」簡世德感謝華人社區對倫敦及英國的貢獻，又說自己也是狗年出生，屬狗代表忠誠，承諾自己一日作為市長，都必定會把慶典活動延續下去。
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