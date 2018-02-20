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﻿日JR公開新型新幹線列車

2018-02-20 列印
　　世界各國近年爭相發展高速鐵路，日本作為世界上最先發展高速鐵路的國家，當然不甘後人。日本JR東海鐵路公司上周六公開最新型的N700S新幹線列車，預計在二○二○年投入服務。N700S列車將在三月二十日開始投入試行，並擬於二○二○年東京奧運揭幕時正式通車。據報，N700S列車透過車頭兩側的流線造型，能夠有效減少空氣阻力，耗電量比目前的N700A減少約百分之七，列車採用小型大容量鋰電池提供後備電力，即使停電也可以提供廁所等設施。普通車廂內亦增設電源插座，讓旅客更加舒適方便。N700系於二○○七年面世，改良版N700A於二○一三年登場，而N700S的「S」則代表「Supreme」（卓越）。
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