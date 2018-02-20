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﻿畢加索名作原來係畫中畫

2018-02-20 列印
　　美國一個研究團隊發現，西班牙著名畫家畢加索一九○二年的作品《蜷坐的女人》（The Crouching Woman），畫中有畫，以另一位畫家的巴塞隆拿風景畫為基礎，向右旋轉了九十度，創作成一幅人物畫。這是畢加索早期藝術生涯「藍色時期」的作品，多用陰鬱的藍色與藍綠色。

  收藏這幅畫的是加拿大安大略省美術館，畫中主角是一個穿袍子的貧苦女子。美國國家美術館和西北大學研究人員用紅外反光高光譜成像，以及X射線熒光光譜法等非侵入式成像技術，發現了這幅畫的創作秘密。原作畫家身份尚未確定，可能是一名學徒。
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