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﻿彭斯責北韓踐踏人權 晤與正取消

2018-02-22 列印
　　美國副總統彭斯本月初在南韓出席平昌冬季奧運會開幕禮時擺出冷漠態度，被批評錯失改善朝鮮半島局勢機會，但原來雙方本來安排好彭斯與北韓高層代表團團長金永南和金正恩胞妹金與正秘密會面，卻因為彭斯譴責北韓踐踏人權並揚言要對北韓採取更嚴厲制裁，北韓一方憤而在最後一刻取消會面。南韓統一部發言人白泰鉉周三（二十一日）回應事件，指無可奉告。

　　據《華盛頓郵報》報道，彭斯出發前往南韓之前，本來已答應與北韓勞動黨中央委員會第一副部長金與正等高層級代表團會晤。會面定於本月十日、即平昌冬奧開幕禮翌日進行，但在會面前一個多小時，北韓一方突然決定取消這項安排。彭斯的副總統辦公室證實上述報道。對於美國總統特朗普女兒伊萬卡（Ivanka Trump）訪韓出席冬奧閉幕禮，南韓統一部發言人白泰鉉表示，韓美正就她的訪韓日程緊密磋商。

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