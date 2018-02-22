﻿佛州槍擊華裔死者 獲西點軍校追認學員

剛過去的大年初三狗年賀歲賽，莫雷拉騎十駒竟然連一席位置也欠奉，無疑當中有些確是敗於實力，不過也有些是敗於意外或形勢使然。 像第五場四班千二米的初出馬「精算風暴」，由於賽前連番試閘均有悅目走勢，所以一早已備受注目，最後被捧成一點五倍的大熱門。可是開閘後馬兒躍出不快，其後還出現抗拒他駒的舉動，以致起步不久便居於尾列，加上前中段步速慢，其處境便更為不利了。進入直路後，「精算風暴」仍被困在馬林內，直到最後百多米處，莫雷拉冒着犯規的風險將座騎移出望空展開衝刺，不過此際其實已為時太晚，雖然衝線時牠有超越群駒之勢，但最終在電眼判決下只能屈居第四，一匹本來有足夠實力取勝的馬就此落敗。 ...

2018-02-22