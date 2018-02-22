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﻿佛州槍擊華裔死者 獲西點軍校追認學員

2018-02-22 列印
　　美國佛羅里達州校園槍擊案，導致十七人死亡，其中十五歲華裔少年王孟杰（Peter Wang）為了協助疏散同學，結果遭到槍殺，獲他生前渴望入讀的西點軍校追認為學員。

　　據報，由於王孟杰捨己救人的精神非常值得尊敬，事發時亦身穿培養明日軍官的陸軍初級預備役軍官訓練團（JROTC）的軍服，許多網友都發起聯署，希望他能被以榮譽軍禮安葬。西點軍校舊生馬克西（Chad Maxey）表示，校方會向王孟杰的家屬授予取錄信及榮譽證書，追認他為軍校二○二五年的畢業生。

　　王孟杰的葬禮於周二（二十日）舉行，以榮譽軍禮安葬，其父母在葬禮中一度情緒失控，需要其他親友攙扶。美國陸軍表示會向三人追頒英勇勳章。

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