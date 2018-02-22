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﻿英女皇突襲倫敦時裝展

2018-02-22 列印
　　英女皇伊利沙白二世周二（二十日）罕有地出席倫敦時裝周的活動，並與時裝界名人、《時尚》（Vogue）美國版總編輯安娜溫圖爾（Anna Wintour）排排坐，欣賞一場時裝表演。英女皇此次出席時裝周，是為了頒發首屆英女皇伊利沙伯二世設計大獎，但事先沒有公佈，令現場觀眾十分驚喜。

　　已屆九十一歲的女皇身穿一套粉藍套裝，配上施華洛世奇水晶，並帶上黑色手套，顯得精神奕奕。她看來對昆恩的某些作品感到驚訝，當中包括一些色彩鮮艷的裝飾圖案、電單車頭盔、連魚網襪的皮革衣服等。女皇欣賞的時裝表演，都是英國新銳設計師昆恩（Richard Quinn）的作品。之後，她親自頒發「伊利沙白時裝獎」給昆恩。

　　昆恩說，能夠從女皇手中接過獎項，他感到十分光榮，也感到「有點超現實」。坐在英女皇旁邊的安娜溫圖爾，因未有除下招牌墨鏡，事後卻招徠批評。

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