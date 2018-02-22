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﻿火星工作14年機遇號性能好

2018-02-22 列印
　　由美國太空總署（NASA）發射的探測車機遇號（Opportunity）十四年前抵火星時，設計的太空總署工程師，原以為機遇號只工作九十晝夜，結果至今運作超過五千日，性能仍好。

　　在二○○四年一月二十五日抵達火星，本來預計太陽能推動的機遇號，只能在火星上運作九十個晝夜，但這輛由太陽能驅動的小車十分頑強。火星上的冬天長度是地球的兩倍，光線更嚴重不足。但研究人員發現，只要將探測車指向北方及太陽，就能夠採集到足夠的陽光發電。因此，他們都會將探測車停在向北的山坡上，收集陽光發電。多年來，機遇號已行駛了約四十五公里，並總共傳回二十二萬五千張相片回到地球，為火星探索帶來巨大貢獻。

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