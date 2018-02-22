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﻿龍蝦emoji少對腳 需更新版本

2018-02-22 列印
　　表情符號（emoji）管理機構統一碼聯盟（The Unicode Consortium）早前公佈今年將推出一百五十七個全新表情符號，當中包括龍蝦，但這個龍蝦設計被緬因州居民批評，因為牠只有八隻腳，較本有十隻腳的龍蝦少兩隻。統一碼聯盟要更改設計，為龍蝦補回一對腳。

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