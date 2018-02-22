  • 2018年2月22日 星期四
  • 15º
  • 87%
熱門： 流感九巴吳國際仇志強廉潔指數

日報新聞 > 國際

﻿Guess創辦人涉非禮名模 停職受查

2018-02-22 列印
　　全球時裝界持續爆出性醜聞，著名時裝品牌Guess的共同創辦人兼創作總監馬西亞諾 （Paul Marciano），遭名模兼演員凱特阿普頓 （Kate Upton） 指控非禮，包括摸胸及強吻。該公司周二宣佈，馬西亞諾已停職受查，暫停處理公司的日常事務。馬西亞諾本人則否認凱特阿普頓的指控。

　　凱特阿普頓初時在Twitter貼文指控馬西亞諾，其後接受《時代周刊》訪問時道出詳情。二十五歲的凱特阿普頓聲稱，她於二〇一〇年拍攝一輯內衣照時，馬西亞諾突然上前，強行伸手用力抓她的胸脯，初時只是說感受一下，但後來索性狎玩。凱特阿普頓把馬西亞諾推開，但馬西亞諾仍要硬來，捉着她大腿及手臂，強行把她拉近，期間一度抓住她的後尾枕，令她無法動彈，繼而強吻她的臉和頸。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd