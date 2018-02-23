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﻿接見槍擊案倖存者 特朗普：讓老師配備武器

2018-02-23 列印
　　美國總統特朗普前日在白宮接見佛羅里達州校園槍擊案的生還老師、學生和死者父母時，表態支持美國槍會提出的建議，讓更多老師武裝起來。

  在長達一小時的會面中，特朗普承諾會迅速採取行動，加強對購槍人士的背景審查，並且提高購買某些類型槍械的法定年齡。他又大談讓老師和校內保安人員配備武器的建議，聲稱這樣可以起到阻嚇作用，讓準備發動襲擊的人不敢妄動，制止更多校園槍擊案。但有家長表示反對，認為無人希望看見校園內爆發槍戰。



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