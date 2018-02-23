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﻿平昌冬奧今閉幕 伊萬卡率團出席

2018-02-23 列印
　　南韓平昌冬奧閉幕式將於周日舉行，美國落實會由總統特朗普女兒、白宮高級顧問伊萬卡率領代表團出席，韓方將以「第一夫人」規格歡迎。

  消息指，伊萬卡今日將率美國政府代表團開啟為期四天的訪韓行程，並出席周日舉行的平昌冬奧會閉幕式。據悉，伊萬卡並無計劃與北韓官員接觸。南韓傳媒指，政府將鋪紅地氈迎接，總統文在寅將於青瓦台設晚宴招待伊萬卡，希望借伊萬卡鞏固南韓與美國關係。

  另外，據韓聯社昨引述韓國統一部消息稱，北韓提出派遣由北韓勞動黨中央委員會副委員長金英哲率領的高級別代表團訪韓，出席平昌冬奧閉幕式。由於金英哲被列入南韓的單邊制裁名單，且被認為是「平安艦」事件的主謀，因此訪韓可能引起爭議。

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