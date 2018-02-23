﻿平昌冬奧今閉幕 伊萬卡率團出席

消息指，伊萬卡今日將率美國政府代表團開啟為期四天的訪韓行程，並出席周日舉行的平昌冬奧會閉幕式。據悉，伊萬卡並無計劃與北韓官員接觸。南韓傳媒指，政府將鋪紅地氈迎接，總統文在寅將於青瓦台設晚宴招待伊萬卡，希望借伊萬卡鞏固南韓與美國關係。
另外，據韓聯社昨引述韓國統一部消息稱，北韓提出派遣由北韓勞動黨中央委員會副委員長金英哲率領的高級別代表團訪韓，出席平昌冬奧閉幕式。由於金英哲被列入南韓的單邊制裁名單，且被認為是「平安艦」事件的主謀，因此訪韓可能引起爭議。
前年旺角騷亂案，本土民主前線前發言人梁天琦等五人被控暴動、煽惑暴動及非法集結等罪。控方昨天第二日在高院開案陳詞，把當晚警員攝錄片段和新聞影帶呈堂，呈現事發過程，包括一名沒穿著防暴裝備的警員遭群眾瘋狂襲...
2018-02-23
網上的中國製產品再被揭出現問題。英國一名媽媽在網上購買了一款中國製磁性黏土送給女兒，女兒玩完黏土後腹痛，求醫後發現尿液砷含量超標十倍，有關產品在亞馬遜已下架，但相同品牌的「磁性黏土」仍可在「淘寶網」購買。 據英國《每日電訊報》報道，一名英國媽媽法蘭西絲（Frances）上月從亞馬遜網站（Amazon）購買了一款中國製的磁性黏土「Magnetic Putty」送給兩個女兒，但其中一個女兒妮芙（Neve Kelly）在玩過黏土後，出現胃痛等不適症狀，經檢測後發現，妮芙尿液中的砷含量超出安全標準的十倍，完全讓法蘭西絲傻眼。女童目前病情已好轉，暫時未有後遺症。 法蘭西絲把這件事在社...
2018-02-23
美國著名佈道家葛培理周三早上在家鄉的寓所離世，享年九十九歲。消息傳出後，各界深表哀悼和惋惜，讚揚他一生作出的貢獻。有關方面公佈，明日會有悼念儀式，讓公眾和信眾向他作最後致敬，下星期五行安息禮。 代表葛...
2018-02-23
據星島地產網報道，二手再錄用家市價承接個案，利嘉閣市務經理蕭國粦表示，天水圍嘉湖山莊麗湖居8座高層G室，面積547方呎，三房間隔，以530萬元易手，呎價9689元。原業主於10年以220萬元購入，轉售...
2018-02-23
美股周四初段回升，杜指曾升226點，收復25000點水平，標指和納指亦分別升0.8%及0.7%。美國十年期國庫債劵孳息率從四年高位回軟，利好大市情緒。 杜瓊斯工業平均指數今晨四時報24959，升161點；納斯達克指數報7209點，跌8點。 滙控（005）美國預託證價格曾見79.73港元，較香港收市價升0.18港元；騰訊（700）美國預託證價格曾見454.22港元，較香港收市價升7.82港元。 十年美債息回軟 勞工部出爐的上周新申領失業救濟人數按周減少7000人，至22.2萬人，低於市場預測的23萬人。波動較少的四周平均新申領失業金人數為22.6萬人。 有分析師指，聯...
2018-02-23
緬恩斯中場古艾臣踏入下半季，逐漸受到教練舒華斯重用，並在上輪德甲2:0勝哈化柏林時梅開二度，領軍收錄今季聯賽第一場作客勝仗。該隊於今晚德甲回歸主場，遇上剛換帥的禾夫斯堡，此子勢領軍再下一城。 （有線61、201、now670台、Fox Sports Play App周六凌晨3:30直播） 上輪德甲緬恩斯作客2:0輕取哈化柏林，古艾臣包辦兩個入球，打破今季聯賽遠征未嘗勝果的厄運。這名可以兼任翼鋒的瑞典中場，上季中由意乙巴勒莫加盟後水土不服，今季則受傷患困擾，上陣機會寥寥可數，但近期全面康復後，即獲得主帥舒華斯重用，連續九場德甲均有披甲，此子矢言：「很感激教練對我的信任...
2018-02-23
不少家庭愛用壓力煲煲靚湯，貪其方便快捷，然而傳統壓力煲缺點是烹調時不可打開煲蓋攪拌，有品牌最近推出萬能原汁煲，鍋底特設磁力無軸攪拌葉，令食材湯料平均受熱，湯水自然更加好味！文：阿卓爸爸 圖：陳鐵剛 產...
2018-02-23
出爐視帝視后王浩信與唐詩詠在過去一年大豐收，談及狗年願望，兩人話唔需要大紅大紫，財源滾滾，日日笑口常開就足夠。王浩信有感而發：「對於攞獎衍生嘅花邊新聞覺得好無奈，呢件事亦令我上咗人生一課，明白到控制唔...
2018-02-23
一年之計在於春，香港科技園昨天舉行春茗，園方管理層展望未來，焦點在於多項創新科技基建將於未來幾年落成，但創科的發展一日千里，在基建趨向完善之前，現在就要果敢向前踏出更大步，積極做好方方面面的配套準備，追上環球創新科技的大潮流。 科技園指出，位於大埔的數碼製作室，已經投入使用，冀吸引更多從事數據技術的公司加入，激發新意，聚合大數據技術大軍。這方面香港仍須努力。在美國硅谷，這類製作室已進化成一個社群，雲集各路人馬，透過接觸交流，促進腦震盪，迸發新點子。 另外，將軍澳工業邨現有多個數據中心進駐，未來會再上一層樓，一個數據技術中心正在興建中，期望成為本港數據技術的樞紐。一個再工業化...
2018-02-23
潘頓前晚策騎「聰明申報」助方嘉柏打破二○一八年無贏馬的悶局後，季內其個人勝仗已累積至六十二場。周日香港金盃賽馬日，潘頓依然手握重兵，十匹座騎中多駒近績良好，有望連場數胡，進一步在騎師榜上追近一哥莫雷拉...
2018-02-23